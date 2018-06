"Stelle a Sanlorenzo", omaggio alla grande musica: i concerti al Mercato

Rock, pop, musica italiana e internazionale, ma anche tante risate: dal 19 al 23 giugno al Mercato è un susseguirsi di appuntamenti. Per “Stelle a Sanlorenzo” due serate in omaggio alla grande musica, con gli Skin Trade Tribute Duran Duran il 21 giugno e gli AcquarioPalude Tribute Ligabue il 22 giugno. Il 20 giugno secondo appuntamento con “Ridere al Mercato”, il laboratorio comico con Ivan Fiore, numerosi artisti noti e tanti talenti emergenti.

Dal 19 al 23 giugno alle ore 20 - In vinile è meglio con Ad from Sound Butik - (ingresso gratuito) - Palco del Chiosco - Prosegue l'appuntamento per l'ora dell'aperitivo con il dj set in vinile di Sound Butik. Un sound che combina il meglio tra house, disco, techno e soul per serate che raccontano storie ritmiche difficili da sottrarre al proprio inconscio, attraverso un groove dispensato sotto ogni forma di genere. Sound Butik è un eclettico collettivo di dj formato da Yougrent, LC, Maso, Fr Pen e AD, ma è anche un contenitore di esperienze tangibili con una serie di podcast su Mixcloud che propone regolarmente mix esclusivi da parte di amici e compagni di vinile.

Ludovico Vassallo ama e ascolta musica sin dalla fine degli anni ’90, e da allora non se ne separa mai. Scrive abitualmente su Soundwall, il miglior magazine di musica elettronica in Italia, collabora con Collater.al e gestisce, con Donato Di Trapani, l’etichetta discografica 800hz Records. Nel 2014 fonda Sound Butik insieme ad un pugno di amici appassionati e dediti al diggin.

20 giugno, ore 21.30 - Risate a Buon Mercato con Ivan Fiore - Palco del giardino - (ingresso gratuito) - A partire dalle 21.30 al via a Sanlorenzo il secondo appuntamento con “Risate a buon Mercato”, il laboratorio comico dove i più amati comici palermitani, dopo i successi di Sicilia Cabaret, si mettono in gioco per sperimentare nuovi pezzi, nuove battute, personaggi inediti e linguaggi originali. Artisti affermati e talenti emergenti tutti insieme in un ciclo di appuntamenti che si concluderà il prossimo 27 giugno nel grande palco esterno nel giardino del Mercato. A fare da padrone di casa, un veterano dei palchi comici non solo siciliani: Ivan Fiore (il “suki” di Sicilia Cabaret e non solo) che fa da instancabile spalla ai suoi colleghi: Matranga e Minafò , Daniele Vespertino, I 4 gusti, I Badaboom, Lupetto, Akiz Fang Page, Roberto Pizzo, Chris Clun, Dalila Pace, I Respinti, Li Vigni & LiVigni, Blues Sisters, il “rocker” Antonio Balistreri, Vittorio Barbera, Taglio netto - Marcello Velardii, lo “scarafaggio” Davide Tusa, Vito Bellavita, Ciccio Librera, Claudione&Peppino, Simone Riccobono e altri ancora.

Serate speciali in cui tutto può succedere, quando la comicità esplora formule nuove e gli scambi tra i comici danno vita a sketch esilaranti, interazioni col pubblico, ospiti inattesi e improvvisazioni.

21 giugno, ore 21.30 - Skin Trade Tribute Duran Duran - Palco del giardino - (ingresso gratuito) - A quarant'anni dalla formazione dei Duran Duran, rivivono a Sanlorenzo per un'intera serata le atmosfere adrenaliche dei concerti della band britannica da 100 milioni di dischi.

Per "Stelle a Sanlorenzo" salgono sul palco del Mercato a partire dalle 21.30 gli Skin Trade per un concerto che infiamma grandi e piccoli.

Una formazione che vede Giampiero Militello (voce), Nicolò Florio (chitarra, cori), Giuseppe Maniaci (basso, cori, programming), Massimo D'Antoni (tastiere), Roberto Giammanco (batteria), Eleonora Tomasino (voce, cori). Al suono Francesco Chiavetta. In scaletta alcuni dei più grandi successi della band britannica, da "Planet Earth" a "The Wild Boys", passando per "Girls On Film", "A View to a Kill", "Pressure Off", "Save A Prayer". Esattamente 40 anni fa nasceva la prima formazione dei Duran Duran. 14 album, 100 milioni di dischi venduti, singoli di enorme successo come The Reflex, Wild Boys, Notorious, A View to a Kill (l'unica colonna sonora di 007 arrivata al numero uno), canzoni diventate inni come Save a Prayer e Ordinary World, altre meno note, ma amatissime dai fan dei Duran come Matter of Feeling e Hold Back the Rain.

21 giugno, ore 21.30 - AcquarioPalude omaggio a Ligabue - Palco del giardino - (ingresso gratuito) - Torna a Sanlorenzo la Serata Ligabue con una band d’eccezione: gli AcquarioPalude Ligabue Tribute Band. La band, una delle migliori realtà di genere in Sicilia, è composta da Sergio Ciulla (voce), Salvo Cacioppo (chitarra), Davide Liberti (chitarra), Cristian Basile (basso), Fulvio Signorino (tastiere), Salvatore Testa (batteria) e omaggia la carriera di Luciano Ligabue ripercorrendo le sue tappe più significative, con una scelta fedele degli arrangiamenti.

La line up dell'occasione vedrà protagonisti come ospiti titolari Davide Consales (chitarra) ed Emanuele Rinella (batteria). Uno show curato sotto ogni aspetto, quanto di più simile ad un live di Luciano Ligabue, con in scaletta alcuni dei più grandi successi del cantautore con brani come "Piccola stella senza cielo", “Certe notti”, “Questa è la mia vita”, “Balliamo sul mondo”. Dal 2005 ad oggi gli AcquarioPalude vantano la partecipazione a numerosi eventi. Oltre a centinaia di live, annoverano anche una serie importante di concerti in giro per la Sicilia e la condivisione del palco con i più importanti membri della band di Ligabue, da Max Cottafavi a Federico Poggipollini, passando per Mel Previte e Roby Pellati.