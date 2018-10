Pantano Comedy Recall, appuntamento di stand up comedy al Cre.Zi. Plus dei Cantieri

Giovedì 4 ottobre dalle ore ore 20 alle 23.30 Pantano Comedy Recall, l'appuntamento di Stand up Comedy con Emanuele Pantano al Cre.Zi. Plus ai Cantieri Culturali alla Zisa in collaborazione con Cantiere Cucina - la social Kitchen di Cre.Zi. Plus.

Un genere comico che arriva dall'America, che ha tra i maggiori esponenti artisti come Bill Cosby, Woody Allen, George Carlin, Lenny Bruce, Louis CK e tantissimi altri e che prende vita nei piccoli club in cui i comici possono costruire i propri numeri abbattendo la quarta parete e parlando direttamente al pubblico. Insieme ad Emanuele Pantano, comedian palermitano tra i più prolifici ed apprezzati in Italia, si darà vita al "Pantano comedy Recall", un vero e proprio "richiamino" comico, utile a superare lo stress settimanale. In occasione della serata sarà possibile cenare da Cantiere Cucina - la social Kitchen di Cre.Zi. Plus. Ingresso libero con contributo a cappello.

Emanuele Pantano, comedian, documentarista, sceneggiatore ed autore. Palermitano, classe 1982, inizia a 16 anni come autore di diversi spettacoli di magia comica; a 18 collabora alla scrittura di “Sgrilla la Notizia”, costola siciliana di Striscia la Notizia, condotto da Sasà Salvaggio, per cui continua a scrivere anche ora. Laureato in Tecnica Pubblicitaria presso l'Università di Palermo. Specializzato in Scrittura cinematografica e televisiva allo IED di Roma.

I suoi documentari e reportage, tra il 2009 ed il 2011, sono andati in onda su Rainews, Current tv e Repubblica tv. In radio è stato autore di diversi format comici, quali "l'ape ritivo" e "radio vana", in onda su diversi network. Ha debuttato in teatro ideando e collaborando ai testi di "Last Minute Country", con Antonello Caporale, Stefano Sarcinelli e Paolo Pallante, presentato al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia nel 2011. È autore con Ernesto Maria Ponte e Salvo Rinaudo dello spettacolo “Palermo – Real Madrid”. Nel 2012 e nel 2013 ha diretto il laboratorio comico "la carovana stramba" prodotto da Tramp Spettacoli. È autore e regista della commedia “Reality shock. Il Grande Fratello non finisce mai” con Claudia Perna e Domenico Cangialosi. È autore e regista, con Michele Cordaro, dello spettacolo “Troppo giovane per fare Cabaret” e dello stand up comedy “Non Chiamatelo Cabaret. Lo spettacolo che stimola il sesso orale e combatte le seghe mentali. V.M.18”. I suoi testi sono stati premiati al festival "facce di Bronzi" e "capra ridens. selezione siciliana di Sos cabaret di Arezzo.

È fondatore di “Fango, la macchina del comico” laboratorio creativo della commedia; tutor del workshop “Satiriasi, stand up comedy ” di Palermo; è stato autore del blog di satira de L’Ora su loraquotidiano.it e del blog “Schizzi di Fango” su sicilymag.it. Nel 2015 fa fonda Stand up comedy Sicilia e, nel 2016, School of Comedy, la prima grande rassegna italiana di satira. I suoi testi sono stati premiati in diversi festival nazionali di cabaret e scrive regolarmente per diversi artisti, affermati ed esordienti. Con il suo primo comedy show, I pesci non mangiano marmellata, in cui è anche performer, replicato in un anno circa 20 volte.

Nel 2017 ha portato in giro "Non avete idea. La mamma dei creativi è sempre incinta", suo secondo comedy show, attraversando Lazio, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Campania e Sicilia. Fa parte del cast della quarta stagione di "stand up comedy", in onda su comedy central ed è direttore creativo di "bebopradio.it". Nel 2018 ha continuato la sua attività di comedian e direttore artistico di School of Comedy, riuscendo ad aprire “sedi” della rassegna in altre città, come Torino e Roma. Di sé dice di essere "il miglior creativo che abbia mai conosciuto", ma lo fa con sguardo umile; la sua citazione preferita l'ha scritta lui stesso: "a volte per raccontare la verità, bisogna inventare una storia".