Da centro commerciale a villaggio dello sport a cielo aperto: "Sport Show" al Conca d'Oro

Ai nastri di partenza la seconda edizione dello Sport Show. Il 25 maggio, al centro commerciale Conca D’Oro di via Lanza di Scalea, a Palermo, si daranno appuntamento centinaia di attività sportive e migliaia di atleti. Per tre giorni, sino a domenica 27 maggio, il Conca D’Oro si trasformerà in un villaggio dello sport a cielo aperto. Un’agorà pubblica dove poter sperimentare, gratuitamente, discipline conosciute e attività di nicchia.

Nel ricco programma si alterneranno dimostrazioni, esibizioni, stage, gare e momenti di musica e intrattenimento. Alle 11:15 appuntamento con la Primavera dell’U.S. Città di Palermo che, reduce dalla vittoria della Supercoppa, incontrerà i fans per un momento di condivisione e di festa. Prevista di mattina anche la premiazione del torneo “In fila per tre”. La manifestazione ha visto il Conca D’Oro al fianco del Provveditorato agli studi di Palermo contro la dispersione scolastica. Protagonisti 280 alunni che si sono sfidati in tre diverse discipline: pallavolo, calcio e badminton. Durante tutto il giorno campioni pluripremiati, atleti paralimpici e ginnasti professionisti scenderanno in campo al fianco di appassionati, dilettanti e semplici curiosi senza barriere né pregiudizi.

Alle 20:30 spazio alla magia del fumetto con lo spettacolo “Now It’s Magic”. A presentare il progetto l’attore e imitatore Manlio Dovì. Sul palco prenderanno vita speciali super eroi nati dalla mente vulcanica di Danilo Terrana con l’obiettivo, attraverso storie fantastiche, di educare e di appassionare. Il progetto ha il patrocinio di Palermo Capitale della Cultura e ha l’obiettivo di raccogliere fondi per i bambini di Save the Children. Ad interpretare i personaggi del giornalino alcuni atleti di internazionali come Vincenzo Ciolino, oro per il ju jitsu ai mondiali di Atene 2017 e Annachiara Ferrante, argento di ju jitsu ai mondiali di Abudhabi 2018.

Da non perdere, alle 21, lo stage gratuito con il legionario Alessio Sakara. Atleta di Mma che combatte nei pesi medi dell'Ultimate Fighting Championship (UFC). Sakara, vanta il maggior numero di presenze in UFC per un europeo avendo militato otto anni per la promotion più importante del mondo (2005-2013). Infine spazio alla musica e al divertimento con il Fluo Party. Zumba, caraibico e disco per ballare sino a tarda notte immersi nelle emozioni dei colori. La seconda edizione dello Sport Show è un evento Show Time e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Palermo, del Provveditorato agli studi di Palermo e del Cip (Comitato Italiano Paralimpico).