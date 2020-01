Lo Sport film festival compie 40 anni, Paladino d'oro alla carriera per Enzo Decaro

È stata presentata stamattina, a Villa Niscemi, la quarantesima edizione dello Sport film festival, la rassegna cinematografica internazionale di cinema sportivo più antica del mondo, che si concluderà domenica sera con la consegna dei Paladini d'oro, al teatro Politeama. Erano presenti, tra gli altri, il presidente della rassegna,Vito Maggio, il direttore Roberto Marco Oddo, l'assessore alla Cultura del Comune Adam Darawsha, la giornalista Nadia La Malfa, il presidente provinciale del Coni, Giuseppe Canzone e il presidente della federazione medico sportiva, Beppe Virzì.

I Paladini d'oro sono previsti anche per la sezione miglior fotografia, migliorsound-mixing, migliore sceneggiatura, miglior regia e miglior film straniero. E ancora per il miglior documentario, miglior montaggio e per l’altro cinema.

Premi speciali saranno consegnati anche a personaggi del cinema, dirigenti e società sportive, ad atleti paraolimpici e olimpici, a tecnici, a telecronisti e radiocronisti. Per il Paladino d'Oro per la sezione "L'altro Cinema" sarà assegnato il premio all'anteprima del film dedicato al megistrato Livatino "Il Giovane Giudice" di Angelo Maria Sferrazza. Per il Paladino d'Oro all'editoria il premio andrà al libro "Un Secolo di Sport in Sicilia" di Elio Francesco Falcone". Per il Paladino alla Medicina il premio assegnato dalla Fmsi andrà alla dottoressa Antonella Marino Gammazza, che si occupa di ricerca nel campo dell'Alzheimer. Tra le 45 produzioni in lizza, il favorito è la serie 'The Making of', che è stata lanciata da Dazn in piattaforma con tre episodi su Cristiano Ronaldo, Neymar e Mourinho. Domenica sarà consegnato il Paladino d'Oro alla carriera all'attore Enzo Decaro.