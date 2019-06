Sport e laboratori didattici per ragazzi: il campo avventura all’Eco campus Casaboli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un campo estivo tra natura, avventura e divertimento: all’Eco campus Casaboli è in programma un percorso di tre giorni, da lunedì 1 a mercoledì 3 luglio, dove i partecipanti possono cimentarsi nell’orienteering, nel trekking e nel tiro con l’arco, senza dimenticare le attività del parco avventura. Tutte le giornate sono organizzate tra attività sportive, esplorative e laboratori naturalistici, per un’esperienza che vede impegnati i ragazzi anche con emozionanti attività serali. Il campo termina con le olimpiadi del bosco e la consegna degli attestati di partecipazione al campus avventura. Per info e prenotazioni contattare i numeri 366 2633455 o 329 3409714, oppure scrivere una mail a info@ecocampuscasaboli.it.

Gallery