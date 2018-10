"Zwai", un amore acrobatico: circo, danza e teatro sul palcoscenico del Libero

S’inaugura giovedì 25 ottobre alle 21.15 (repliche sino a sabato 27 ottobre), al Teatro Libero di Piazza Marina, con la prima nazionale dello spettacolo di circo contemporaneo Zwai della compagnia svizzera E1NZ la 51esima stagione internazionale di teatro, danza, circo contemporaneo e performance del Teatro Libero di Palermo, centro di produzione riconosciuto dal Mibac per il triennio 18/20. Una produzione franco-svizzera che ha ottenuto numerosi successi al festival Off di Avignon e che arriva per la prima volta in Italia proponendo uno spettacolo sensuale - ideazione, concezione e creazione artistica di Jonas Slanzi e Esther Slanzi, regia di Schang Meier e musiche di Robin Oswald - che mescola elementi acrobatici, mimo, performance, con un ritmo incalzante che tiene il pubblico a bocca aperta.

Jonas ed Esther si lasciano così andare a un gioco che è fatto di strategia, malizia; una relazione a due che tocca le corde della leggerezza, dell’inseguimento amoroso. ZWÄI è una parabola sulla vita e sull’amore, un fantastico mondo fatto di circo, jonglerie, acrobatica e teatro che racconta della vita a due, un rapporto dove i conflitti si dissolvono nell’amore. Nessuno può rimanere solo e i due personaggi della storia, un Lui e una Lei, arrivano a un punto nel quale intuiscono che hanno bisogno l’uno dell’altro per realizzare i propri sogni. Repliche: venerdì 26 e sabato 27 ottobre ore 21.15. Biglietto posto unico € 18.