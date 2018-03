"Zampette in prima fila", al Jolly lo spettacolo a sostegno dei cani del Rifugio Favorita

Uno spettacolo di intrattenimento dal nome “Zampette in prima fila”, organizzato dalla sezione di Palermo della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, si terrà domenica 25 marzo alle ore 20:45 presso il “Teatro Jolly”, Via Domenico Costantino 54.

Sarà uno spettacolo ricco, vivace ed appassionante dedicato al Rifugio del Cane Abbandonato della Favorita, struttura privata che ospita tantissimi cani abbandonati e che non percepisce alcuna sovvenzione pubblica. A sostegno di “Zampette in prima fila ” si alterneranno sul palco famosi attori e cabarettisti della scena palermitana e cantanti sensibili alla causa che, per l’occasione, si esibiranno esclusivamente per beneficenza. Ognuno di loro porterà in scena un pezzo creato per l’occasione ed esprimerà nella propria arte l’amore per gli amici a quattro zampe. Ci auguriamo di offrire una serata divertente, adatta a tutte le età, dove la solidarietà sarà il tema che accomunerà tutti, artisti e spettatori.

Ed ecco le prime info sul cast stellare protagonista di questa bellissima serata. Si esibiranno per il nostro divertimento gli artisti della risata: Giuseppe Giambrone, Titti Giambrone, Tiziana Martilotti, Giovanni Nanfa, Ernesto Maria Ponte. Ascolteremo la bellissima musica di: Roberta Lacca e Serio Sisters. L’intero ricavato delle donazioni sarà devoluto alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Palermo.