"Z la formica", il film d'animazione diventa uno spettacolo teatrale in scena a Bagheria

Approda al Piccolo Parco Urbano di Bagheria la coinvolgente serie di spettacoli teatrali organizzati da Casa Teatro e patrocinati dal comune di Bagheria, in particolare dall'assessorato allo Spettacolo di Maurizio Lo Galbo e dall'assessore alla Cultura Daniele Vella.

Le rappresentazioni teatrali fanno parte degli appuntamenti del programma "Aspettando l'estate" e sono articolate in quattro date differenti. Nella prima di queste, che sarà il prossimo venerdì 28 giugno 2019 alle ore 21,00, si assisterà all'adattamento del film di animazione del 1998 prodotto dalla Dreamworks "Z la formica", messo in scena dai corsi di recitazione "Gioca teatrando junior" e "Gioca teatrando pulcini" per un totale di 43 bambini partecipanti con un'età compresa tra i 5 e i 10 anni.

La regia è di Enrica Volponi e di Rosamaria Spena. Il secondo appuntamento di queste attività vedrà la rappresentazione di "Sogno di una notte di mezza estate... o quasi" tratto dall'omonima commedia di William Shakespeare, la quale vedrà la partecipazione del corso di recitazione "Gioca teatrando" di 23 allievi con età compresa tra gli 11 e i 14 anni con la regia di Rosamaria Spena.

Nella terza data saranno conivolti in scena i 15 allievi del corso "Oltre il sipario" i quali, diretti dal maestro Andrea Saitta, si esibiranno proponendo "Antigone" tragedia tratta dalla versione originale del testo di Sofocle. Il ciclo di questi spettacoli si concluderà il prossimo 7 luglio 2019 con la rappresentazione de "La vedova scaltra", tratta da una delle più famose commedie di Carlo Goldoni, con la collaborazione della maestra Cristina Coltelli su invito della scuola di recitazione Casa Teatro, la quale ha accompagnato i 10 ragazzi alla resa teatrale, occupandosi anche della commedia d'arte e dell'utilizzo della maschera.