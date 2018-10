"La voce del corpo", lo show di Luca Vullo sul palco del Real Teatro Santa Cecilia

Le Vie dei Tesori in collaborazione con la Fondazione The Brass Group di Palermo sono lieti di presentare per la prima volta a Palermo lo spettacolo "La voce del corpo" scritto diretto e interpretato da Luca Vullo e prodotto dalla Ondemotive Productions.

L'evento si terrà il 2 novembre presso il Teatro Santa Cecilia alle ore 21:00, costo ticket 7 euro. Sul palco, oltre all'autore, si sarà la madre Angela Gabriele nel ruolo di sé stessa e il Maestro Giuseppe Vasapolli che eseguirà live le musiche originali. Uno show divertente ma dal taglio culturale, interculturale ed educativo, che affronta la gestualità, straordinaria abilità di comunicare con il corpo degli italiani messa in comparazione con quella di altri popoli. Lo spettacolo affronta anche il tema dell’intelligenza emotiva, ossia quell’aspetto dell’intelligenza legato alla capacità di comprendere e comunicare in modo consapevole le emozioni proprie e degli altri, dal punto di vista scientifico.

A raccontare questo aspetto sarà l’esperta professoressa Daniela Lucangeli dell’Università di Padova grazie ai suoi interventi video, durante i quali la famosa scienziata guiderà lo spettatore alla scoperta delle potenti reazioni neurofisiologiche e biochimiche che, per esempio, si scatenano nel nostro cervello a fronte di semplici gesti come un abbraccio o una carezza. Una vera e propria esplorazione emozionale, un cocktail di mimica e prossemica che fornirà nuovi strumenti per comprendere meglio la gente del Belpaese ma inviterà anche lo spettatore a guardarsi allo specchio e a ragionare su sé stesso oltre che a confrontarsi con le altre culture.