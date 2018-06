"Uomini sull'orlo di una crisi di nervi", lo spettacolo brillante al Teatro Brancaccio

Il Teatro Brancaccio presenta l'ultimo spettacolo della stagione teatrale: "Uomini sull'orlo di una crisi di nervi" (Commedia brillante). Uomini sull'orlo di una crisi di nervi è uno spettacolo teatrale scritto da Alessandro Capone e Rosario Galli, portato in scena a partire dal 1993.



Quattro amici, Gianni, Vincenzo, Pino e Nicola, si riuniscono, come ogni lunedì, per giocare a poker, nonostante siano tutti sposati.

Ciascuno dei quattro amici ha una storia matrimoniale differente: Vincenzo vive un lungo matrimonio ed ha due figli, Gianni è sposato da sei mesi, Pino è separato ed ha un figlio mentre Nicola è sposato da due anni, dopo essere passato attraverso diverse convivenze.

Durante la partita, a Pino viene l'idea di telefonare ad una squillo che scompigli la serata dei quattro amici. Lascia così un messaggio nella segreteria telefonica di una certa Yvonne che presto irromperà tra i quattro amici... Una commedia sempre attuale che affronta i luoghi comuni del rapporto uomo/donna in chiave comica con situazioni di sorridente ironia.