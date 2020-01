"L'unica donna della mia vita", la storia d'amore di una coppia di fatto al Convento Cabaret

L’unica Donna della Mia Vita, testi e regia di Anna Mauro. Con Enzo Argo, Tiziana Di Vita, Pippo Falcone, Sergio Pochini, Santino Serio. Appuntamento al Convento Cabaret, via Castellana bandiera 66A.

Commedia in due atti. La tenera, esilarante storia d’amore di una coppia di fatto. La felice convivenza di Paolo e Roberto, in un condominio signorile, si dibatte fra la quotidianità, le problematiche di coppia, le dicerie della gente ed il profondo affetto che li lega. Dopo il Sold Out del 30 novembre 2019, a grandissima richiesta, replicheranno il 19 Gennaio 2020 alle ore 18.00 al teatro, "Convento Cabaret".