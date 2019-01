Barzellette e sketch esilaranti per uno spettacolo frizzante, Uccio De Santis al Teatro Golden

Una vita da comico da raccontare al pubblico, nel teatro più grande di Palermo. Il principe dei comici Uccio De Santis - dopo il sold out della scorsa estate al teatro antico di Taormina – porta il suo “Vi presento il mio Mudù” il 12 aprile a Palermo alle 21,30 al teatro Golden in via Terrasanta 60.

Il geniale attore e intrattenitore, forte delle milioni di visualizzazioni su YouTube e su Facebook dei suoi video, porterà uno show che prende spunto dall’omonimo programma televisivo che ha reso celebre Uccio e la sua comitiva, durante il quale barzellette e sketch esilaranti si susseguiranno in uno spettacolo vivace e frizzante. Lo show racconta in forma di monologo e di sketch, la sua vita di comico “per vocazione”: dagli esordi per vincere la timidezza ai primi innamoramenti, dai ‘gustosi’ quadretti familiari a storie di vita vissuta, sino ad arrivare al suo grande amore: il teatro. Il biglietto di ingresso costa da 15 euro. I ticket si possono comprare al Botteghino del teatro Golden, su www.cinemateatrogolden.it, circuito BoxOffice Sicilia, TicketOne e Tickettando. L’evento è organizzato da DalVivo Entertainment.