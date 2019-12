"Tutto in una notte", la storia della famiglia Zappalà diventa uno spettacolo teatrale

Continua la Stagione Teatrale 2019/2020 presso il Gran Teatro Tenda di via Autonomia Siciliana a Palermo, con lo spettacolo “Tutto in una notte” che vede protagonisti Franco Zappalà con il figlio Mattia, impegnati sulla storia della famiglia Zappalà, scritta dallo stesso protagonista. Prenderanno parte alla rappresentazione anche Chiara Italiano, Giuseppe Condello e Angelo La Franca. Lo spettacolo andrà in scena dal 13 al 15 dicembre 2019.

La commedia, ambientata per tutta la narrazione all’interno di una vecchia stanza da letto, si svolge in un’unica notte e si basa principalmente su un ricordo che un figlio, Mattia, volge al padre scomparso. Partendo da questo ricordo, e attraverso un viaggio nei sentimenti, la storia delinea, in maniera spesso delicata e divertente, ma a volte anche in modo leggermente drammatico, il tema dell’amore sotto diversi punti di vista: l’amore di un padre e del proprio figlio; i ricordi di un’ amore perduto; l’amore intenso di una famiglia, che da generazioni porta con sé la passione per il teatro; ma soprattutto l’amore vivace e leggero tra due adolescenti.

La vicenda parte da uno dei due protagonisti, Mattia adulto, che dopo tanti anni dalla scomparsa del padre, torna a visitare la casa dove hanno vissuto insieme momenti felici. Qui inizierà a leggere una lettera, ritrovata per caso tra vecchi quaderni e lasciata dal padre Franco, prima di morire. Mattia leggendo questa lettera, rivivrà attraverso un flashback una notte di gioia e complicità vissuta tra i due, durante il periodo adolescenziale del ragazzo. In un’unica notte, accompagnata da musiche emozionanti, emergeranno gli insegnamenti di un padre, che vuole trasmettere al proprio figlio, come attraverso l’amore, si può raggiungere la via della felicità.

La prima dello spettacolo andrà in scena venerdì 14 dicembre alle ore 18:00 e vedrà tre repliche: sabato 15 dicembre alle 17:30 e alle 21:30; domenica 10 dicembre alle ore 18:00. I biglietti avranno i seguenti costi: € 25,00 biglietto intero, € 22,00 biglietti ridotti per i Cral, € 18,00 biglietti ridotti militari e ragazzi (fino a 15 anni). Il Gran Teatro Tenda si trova a Palermo in via Autonomia Siciliana 123/a. Il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,30 e la sera degli spettacoli fino all’inizio della rappresentazione.