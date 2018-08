"Tutti giù dal web", il live show comico 2.0 sul palcoscenico del Teatro di Verdura

"Tutti giù dal web" è lo spettacolo di I Sansoni, xMurry, Giampytek, Maurizio Bologna, Ernesto Maria Ponte con I Sansoni, xMurry e Giampytek che il 7 settembre sarà in scena al Teatro di Verdura.

“Tutti giù dal Web” è una sfida, è un nuovo orizzonte, è una sperimentazione. Un live show comico 2.0 che farà strabuzzare gli occhi ad alcuni e creerà curiosità a tutti gli altri. Sono giovani, hanno creato la loro fan-base su Youtube e Facebook e si uniscono per questo “one-shot” al Teatro di Verdura il 7 Settembre dalle ore 21:00; sono I Sansoni, Giampytek e xMurry. I primi sono i due fratelli palermitani famosi per la serie di video su “Le Domande che mi danno Fastidio”, reduci dal successo mondiale e virale del “VAR nella vita reale” e che hanno già debuttato a teatro con il loro primo spettacolo a Gennaio del 2018; i secondi sono i due Youtuber Palermitani più famosi di Youtube, degli illuminaticrew (una delle squadre con più seguaci in tutta Italia) maestri dell’intrattenimento moderno e semplice del web.

La “regia” (fra virgolette perché non essendo uno spettacolo tradizionale non lo sarà neanche la regia) dello spettacolo sarà di Maurizio Bologna ed Ernesto Maria Ponte anche loro pronti a misurarsi con il mix fra tradizione e innovazione. Sarà un’esplosione di esperienze, insomma. Cosa accadrà? Il titolo è eloquente: saranno messi alla prova. È arrivato il momento di abbandonare “mi piace, commenti e condivisioni” e testarsi davanti alla materializzazione di questi numeri. Questo spettacolo ha voglia di sottolineare quanto sia importante il contatto reale per ricordarsi sempre che quello virtuale è solo virtuale e rappresenta anche un piccolo tentativo di sperimentazione e d’intreccio fra tecnologia e intrattenimento di Giampytek e xMurry ma strizzando l’occhio (in punta di piedi) alla tradizione teatrale con l’esperienza dei Sansoni.

Su Instagram si preparerà l’evento sulle storie e sui post. Lo spettacolo inizia dalla comunicazione. Inizia da oggi. Questo spettacolo è liquido. E l’unico modo, per il pubblico, per non disturbare l’attenzione e la recitazione degli attori con i cellulari nell’intento di fare foto o video durante lo spettacolo è integrarne l’utilizzo e regolarne la frequenza. Così, chi è diventato famoso grazie a quegli aggeggi proverà a mediare e a spiegarne l’importanza dell’uso. Il problema non è mai il mezzo ma l’utilizzo. Giovani che vogliono crescere ed imparare ma con le idee chiare sulle nuove forme d’arte. E come in un girotondo di codice binario, (metafora degna di Mr. Robots) saranno costretti a concludere... Tutti giù dal web!