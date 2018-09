Un'immaginaria Cina del futuro per la Turandot, l'opera di Puccini al Teatro Massimo

Si inaugura il 19 gennaio con una Turandot di Puccini ambientata in una immaginaria Cina del futuro la stagione 2019 del Teatro Massimo. L'opera resterà in programma nel grande teatro fino al 27 gennaio (pausa il 21).

La Turandot di Giacomo Puccini sarà diretta dal direttore musicale Gabriele Ferro: si tratta di un concept del regista Fabio Cherstich e del collettivo di videoartisti russi AES+F, che realizzeranno la parte visiva dell’opera. In scena ad incarnare l’algida Turandot vi sarà il soprano Tatiana Melnychenko, il tenore americano Brian Jagde farà il debutto europeo nel ruolo di Calaf, mentre Liù sarà il soprano Valeria Sepe. Il nuovo allestimento del Teatro Massimo, che sarà presentato in prima assoluta a Palermo, è realizzato in coproduzione con Badisches Staatstheater Karlsruhe, Teatro Comunale di Bologna e Kiev National Academic Operetta Theatre.

Opera in tre atti: libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, musica di Giacomo Puccini, direttore Gabriele Ferro, concept Fabio Cherstich e AES+F, regia Fabio Cherstich, video, scene e costumi AES+F, luci Marco Giusti. Cast: Turandot Tatiana Melnychenko e Astrik Khanamiryan, Altoum Antonello Ceron, Timur Antonio Di Matteo e Yuri Vorobiev, Calaf Brian Jagde e Carlo Ventre, Liù Valeria Sepe, Ping Vincenzo Taormina e Federico Longhi, Pang Francesco Marsiglia, Pong Manuel Pierattelli, Mandarino Luciano Roberti, orchestra, coro e coro di voci bianche del Teatro Massimo, nuovo allestimento del Teatro Massimo in coproduzione con Badisches Staatstheater Karlsruhe, Teatro Comunale di Bologna e Kiev National Academic Operetta Theatre.

La nuova stagione del Teatro Massimo

Una stagione che vedrà un’alternanza dei titoli del grande repertorio operistico, sinfonico e di danza con altri di ascolto più raro e che in alcuni casi rappresentano una prima assoluta, in uno stretto intreccio di tradizione, innovazione e curiosità. Dieci opere, 3 balletti, per un totale di 13 spettacoli nel cartellone di opere e balletti, con un totale di sei nuove produzioni; dieci concerti sinfonici e sei recital per la stagione concertistica. Le coproduzioni coinvolgeranno teatri italiani (Bologna e Napoli), ed europei (Karlsruhe e Kiev), mentre in febbraio il Teatro Massimo si recherà in tournée in Oman.

Filo rosso che unisce gli spettacoli è quello del viaggio: dall’esilio del principe Calaf e di suo padre Timur, che si ritrovano infine alla corte di Turandot, passando per il ritorno in patria dopo la guerra di Troia degli eroi omerici Ulisse e Idomeneo, al girovagare dei Pagliacci da un paese all’altro, al volo della Peri che cerca ovunque un tesoro prezioso che le consenta di essere riammessa in paradiso, al doloroso viaggio del protagonista di Winter Journey, in fuga dalla sua città natale straziata, fino al viaggio in un paese da favola di Schiaccianoci. Il viaggio si configura come percorso di crescita, spesso doloroso, una scoperta di un nuovo sé che comporta al tempo stesso la rinuncia a qualche elemento dell’io precedente.