Tributo al parroco di Brancaccio, lo spettacolo su Pino Puglisi sul palco del Teatro Politeama

Sabato 22 settembre, alle ore 21, presso il teatro Politeama di Palermo, andrà in scena "Tributo al parroco di Brancaccio", manifestazione inserita nel programma del XXV Anniversario del martirio del Beato Giuseppe Puglisi. A tal proposito comunichiamo che le manifestazioni del XXV Anniversario hanno ricevuto la Medaglia come premio di rappresentanza da parte del Presidente della Repubblica, On. Sergio Mattarella.

Interverranno numerosi artisti: Daria Biancardi, Carlo D'Aubert, Salvo Ficano, Salvo Piaparo, Irene Maria Salerno, Pippo Pollina, Roberta Scacciaferro, Alessandra Salerno, Cirrone Band, Ficarra e Picone; Acting Strings con il brano dal titolo "Volteggia e cade": Massimiliano Terrana, Manuela Di Salvo, Alessandro Adamo, Giuseppe Artale; Compagnia nazionale di danze storiche diretta da Nino Graziano Luca e a cura dei maestri Virginia Gambino e Carlo Butera. Coreografia di Corsaro Giulio. Presenta la serata Massimo Minutella. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.