Trasmigrazione di fermenti d'amore, al Libero lo spettacolo tra teatro e danza

Dopo il successo delle anteprime, il Teatro Libero di Palermo apre la cinquantaduesima stagione con la produzione internazionale Trasmigrazione di fermenti d’amore.

Il 24, 25 e 26 ottobre, alle 21.15, lo spettacolo di teatro-danza polacco del Dada von Bzdülöw Theatre, compagnia fondata da Leszek Bzdyl, che dirige lo spettacolo, e da Katarzyna Chmielewska, coreografa e danzatrice. Al centro della scena l’amore. «C’è qualcuno sotto questo cielo che è immune ai patimenti amorosi? - riflette Leszek Bzdyl - Se c’è, andrebbe premiato per il merito di esserne libero, libero dalla loro follia e dalla loro febbre. Ma su tutti gli altri quasi sempre prevale l’amore che ci culla in una condizione di piacevole patimento. Cos’è dunque un fermento amoroso? Cosa sono l’euforia, i tremori, i desideri che causano questo meraviglioso stato? Per tutti coloro che non ne sono immuni, Trasmigrazione di fermenti d'amore li accompagnerà in un particolare viaggio durante il quale il nostro cervello sospende la propria attività cognitiva e ci trascina, con sé, nel turbinio delle emozioni. Partendo da suggestioni cinematografiche e letterarie, da La Grande bellezza di Sorrentino a Il decamerone di Boccaccio, Dada Theatre indaga le proprie trasmigrazioni giocando tra vitalità, ironia e sentimenti dalla profonda ispirazione italiana, lasciando che il segno coreografico, che si nutre della nostra seduzione e sensualità, disegni l’amore in tutte le sue forme, tra parola, gesto e corpo.

La compagnia Dada von Bzdülöw Theatre è un gruppo indipendente sulle scene dal 1992 e ha creato numerosi spettacoli in collaborazione con istituzioni culturali polacche e internazionali, come Teatr Wybrzeże / Gdańsk; Klub Żak / Danzica; Dance Advance / Philadelphia, USA; Les Hivernales / Avignon, Francia; Vecchia fabbrica di birra / Poznań; Teatr Nowy / Łódź; Nuova fondazione / Poznań. Dal 2008 la compagnia è rappresentata dall'Associazione Artisti Dada von Bzdülöw, con sede a Danzica e affiliata a Teatr Wybrzeże / Gdańsk, che ne ospita regolarmente gli spettacoli. Ad oggi, Dada ha prodotto più di 50 creazioni, presentate con successo sia in Polonia che all'estero. Nel repertorio attuale: "Oggi, Tutto", "Perché non ti piace la tristezza?", "Intro", "Suonalo, quindi 17 balli su qualcosa"; "Trasmigrazione di desideri d'amore". Biglietto unico: 18 euro.