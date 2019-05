La strage di Capaci in uno spettacolo, "I traditori" di Palazzotto e Palazzolo al Teatro Massimo

Il 23 e il 24 maggio, all'interno della Sala Grande del Teatro Massimo, va in scena "I traditori" scritto da Salvo Palazzolo e Gery Palazzotto.

“Se fosse qui con me, chiederei al diavolo come ha fatto a progettare un piano così sottile con una materia così grossolana: mafiosi, tritolo, terra, carne, sangue, lamiere. Come ha fatto a ingannarci sbattendoci in faccia gli indizi, anziché nasconderli. Come ha fatto a immobilizzare la giustizia per tutti questi anni inventando piste di indagine al limite del grottesco. Come ha fatto a rendere tutto ciò plausibile, senza che nessuno di quelli deputati al controllo si accorgesse di nulla. E soprattutto gli chiederei una cosa. Come ha fatto a dare fiducia ai traditori”.

Dopo il successo de Le parole rubate, arriva una nuova opera-inchiesta sui misteri delle stragi Falcone e Borsellino. Sul palcoscenico del Teatro Massimo, “I traditori” ricostruisce i retroscena del più grande depistaggio della storia giudiziaria italiana, ma non solo. Mette insieme i tasselli di un puzzle in cui mafiosi, servizi segreti e uomini senza volto hanno minato le fondamenta della democrazia.

I traditori è uno spettacolo di Salvo Palazzolo e Gery Palazzotto. Concept Gery Palazzotto. Musiche Marco Betta, Diego Spitaleri, Fabio Lannino. Regia Alberto Cavallotti. Interpretato da Gigi Borruso. Videomaking Antonio Di Giovanni, Davide Vallone. Documentazione fotografica Franco Lannino.