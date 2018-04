"Eccoci qua", Toti e Totino ancora insieme sul palco di Convento Cabaret

Comicità ad alto livello per una delle coppie comiche siciliane più conosciute, protagonista di innumerevoli gag esilaranti per uno spettacolo all’insegna del sorriso e del divertimento puro. Sul palco di Convento Cabaret salgono Toti e Totino in uno spettacolo con lo spettacolo “Eccoci qua” in scena sabato 21 aprile alle ore 22:30.

Una scorribanda funambolesca su fatti, cose, persone, animali e mestieri dei nostri giorni, visti attraverso lo sguardo attento e sagace della coppia palermitana. Sul palco, oltre a Salvatore Mancuso e Salvatore La Mantia (in arte Toti e Totino) anche il musicista Alex Magri. Toti e Totino iniziano la loro attività teatrale e cabarettistica a Palermo e durante gli anni ottanta si propongono come duo di comici in tutta la Sicilia. E’ all’inizio degli anni novanta l’esordio nella tv locale nel programma “Scuola di Cabaret”, fortunatissimo esperimento di cabaret televisivo che propone al pubblico il meglio degli artisti di tutta la regione. Successivamente interpretano con successo due personaggi chiave nella fiction televisiva “Grand Hotel Cabaret”.

Nel 1999 iniziano a partecipare alla trasmissione televisiva “Insieme”, prodotta e realizzata da Antenna Sicilia e condotta da Salvo La Rosa. Fin dalle prime puntate Toti e Totino vengono inseriti fra i cabarettisti testa di serie e la loro presenza al programma fa registrare i picchi di ascolto più alti. La loro popolarità cresce oltremodo in tutta la Sicilia, affermandosi anche sul territorio nazionale ed internazionale. Il loro stile teatrale ripercorre quello classico della coppia spalla-comico all’interno del quale Toti e Totino riversano la loro genialità. Tempi comici notevoli e straordinaria capacità di improvvisazione risultano essere, infatti, gli ingredienti principali del loro successo.