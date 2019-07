Tintarella di luna, viaggio indietro nel tempo: lo spettacolo sul palco di Villa Pantelleria

Tintarella di Luna: mercoledi' 24 luglio 2019 ore 21 Parco Villa Pantelleria, via Pantelleria 10. E' il primo spettacolo della Rassegna "Accadde una sera d'estate" curata dall'associazione culturale "Il Salotto del Gattopardo". Un viaggio emozionale nel tempo, nelle estati degli anni '60.

Un racconto in musica della svolta epocale, generazionale fino a quella culturale del 1968 con i primi movimenti di contestazione sociale. Gli anni '60 sono stati gli anni della rivoluzione della musica, delle canzoni d'amore, dei tormentoni estivi e dei balli inno del divertimento. Le canzoni d'amore come "il cielo in una stanza", "sapore di sale", "se stasera sono qui", "se perdo te", "io che non vivo", "io ti daro' di piu'", sono stati grandi successi che hanno gravitato attorno al tema dell'innamoramento , del flirt estivo, e del batticuore sintomo emotivo del primo amore.

Accanto a queste canzoni melodiche gli anni '60 sono stati caratterizzati anche dall'idea di divertimento con l'arrivo del juke box e dei balli tramandati sino ai nostri giorni come "twist", "cha cha cha", "alligalli", "I Watussi", "Boggie Woggie" e ai tormentoni estivi come "sei diventata nera", "luglio", "stasera mi butto". Ospiti d'eccezione le Serio Sisters, Agata e Francesca Serio, le sorelle siciliane che ripercorreranno con interpretazioni e arrangiamenti personali la musica dal sapore vitage degli anni '60.