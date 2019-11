Università di Palermo e Fita insieme, al Teatro Gregotti va in scena lo spettacolo "The wall"

Dopo la convenzione Unipa e Fita, un progetto condiviso da studenti e giovani di Itaf per uno speciale allestimento dello spettacolo “The Walls”. L’evento di restituzione conclusivo è fissato per sabato 30 novembre alle 18.30 al Teatro Universitario Gregotti (viale delle Scienze, edificio 16), con ingresso gratuito su invito.

L’allestimento è curato dai responsabili di Itaf Daniele Franci e Maria Grazia De Marco e dal maestro preparatore Alex Sanchez, con il coordinamento scientifico di Anna Sica, docente di Storia del teatro contemporaneo e di Teorie e tecniche della recitazione al Dams di Palermo. Per Itaf sono coinvolti i giovani Maria Beatrice Papagni, Alessandra Minchillo, Chiara Calandrino, Elia Nino Vignola, Marco Faccin, Matteo Ghisolfi, Gabriel Contardi e Max Americo Lippolis.

“Con questo progetto rivolto ai giovani - commenta il presidente Fita, Carmelo Pace, che sabato 30 novembre sarà al Gregotti con l’intero Direttivo nazionale - diamo sempre più contenuti e concretezza alla convenzione siglata con l’Università di Palermo, che si inserisce nel grande capitolo, per noi prioritario, dei rapporti con il mondo dell’istruzione a tutti i livelli: un impegno riconosciutoci dallo stesso Miur, con il quale, in particolare, abbiamo sottoscritto un protocollo in materia di alternanza scuola lavoro, unico del genere in Italia".

