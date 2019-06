Teatro del fuoco, lo spettacolo all'insegna della luce sul palcoscenico del Verdura

Dici “fuoco” e immediatamente pensi alle mille declinazioni di questa parola: conoscenza, rivelazione, scoperta. Ma anche illuminazione, uscita dalle tenebre, esplosione di vita. Creazione dell'arte.

Tutti elementi che si convogliano nel tema della luce, su cui è interamente giocata l'edizione numero 12 di Teatro del Fuoco, International Firedancing Festival in Sicilia, significativamente chiamata “Fire & Light”. Da oggi sarà possibile acquistare i biglietti, a partire da 15 euro, per la tappa di Palermo del 1 agosto al teatro di Verdura, alle ore 22, per quello che, più che uno spettacolo, è un'esperienza unica al mondo. Biglietti: gradinata euro 15 euro, distinti euro 25, poltrona euro 30, poltronissima euro 35.

Gli show narrano sempre rinascita. Il fuoco, ingrediente fondamentale della mitologica fucina di Efesto, dà vita al mondo, agli uomini e come un immenso cerchio non si esaurisce mai, non ha mai fine, una sorta di grembo per la vita. Gli artisti che si esibiscono usano il linguaggio universale del corpo e costumi spettacolari. Azioni in crescendo per un esploit scintillante, che coinvolgono grandi e piccini, con la loro magia colorata e lucente.