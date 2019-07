Tabù, le storie di tutti di cui nessuno parla: lo spettacolo alla Domus Carmelitana

Esistono parole o argomenti impronunciabili per ragioni culturali, per motivi religiosi, per paura del giudizio degli altri o per una più generica superstizione. “Tabù - Secrets revealed” è lo spettacolo incentrato sui tabù, temi di cui generalmente le persone parlano con difficoltà e che generano sentimenti di disagio: verginità e sessualità, differenze culturali e etniche, salute mentale, violenza di genere e violenza domestica.

All'interno dello spettacolo, in scena venerdì 26 luglio alle ore 21 presso la Domus Carmelitana, via Giovanni Grasso 13, a Palermo, (ingresso libero), diversi personaggi raccontano i loro tabù: 15 viaggiatori bloccati su un'isola, in attesa di qualcuno che si prenda cura di loro e ascolti le loro storie affinché possano liberarsi dei loro segreti e proseguire il loro viaggio.

“Tabù – Secrets revealed”, spettacolo a cura di Dario Frasca, Luca John Nash, Jessica Adamo e basato sull'idea di Andrew Borg Carbott, si inserisce all'interno di "Ta-boom", progetto Erasmus+ promosso dall’associazione Forme (Italia), Red Incola (Spagna) e Prisms (Malta) che ha coinvolto ragazzi tra i 13 ed i 27 anni in attività di gruppo e laboratori espressivi sui tabù culturali. A Palermo i ragazzi stranieri hanno reso partecipi gli abitanti dei quartieri Ballarò, Zen e operatori del terzo settore in momenti di confronto che hanno fatto emergere quali sono i tabù per la comunità locale, e come mantenere un tabù possa servire a conservare lo stato delle cose, a non mettere in discussione i nostri equilibri, non pensare a ciò che ci fa paura. Proprio da questo confronto, dalle interviste, dalle attività di gruppo, prende spunto lo spettacolo che mette al centro un interrogativo: come si affrontano i tabù?