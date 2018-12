"Un super Natale", lo spettacolo per bambini sul palco del cineteatro Lux

"Un super Natale" è una storia natalizia e divertente che coinvolgerà i piccoli spettatori facendoli viaggiare in un mondo incredibile in cui i super eroi più conosciuti dovranno improvvisarsi dei Babbi Natale. A causa di un'improvvisa mancanza di Babbi Natale, infatti, il direttore delle Favole assolda i nostri super eroi per far sì che sia Natale in tutto il mondo e per tutti i bambini. Uno spettacolo inedito che celebrerà la magia del Natale in maniera del tutto originale, conservando sempre un importante messaggio per i nostri piccoli spettatori. Appuntamento per il 22 dicembre alle ore 16.15. Ingresso intero: 7,50 euro e ridotto 5,50 euro.