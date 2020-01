"Su sud, grecàntico", il musicantore Cama e il professore Castrizio al Cantunera

Il Musicantore Fulvio Cama, artista calabrese che svolge un’intensa attività artistica di rivalutazione delle tradizioni etniche e popolari del Meridione, torna al teatro Cantunera con uno spettacolo che mette in evidenza le bellezze di storie, musiche e canti d’autore legati alle genti del Sud.

Su Sud, inteso come “Alzati Sud”, ma al tempo stesso “Sugnu (sono) Sud”, nel desiderio di manifestare il più puro senso di appartenere con orgoglio e fierezza, alla più bella terra del Mondo: Il Sud. "Su Sud" è un viaggio che passa attraverso la canzone, la poesia e la musica duo siciliana, definita “Bel Canto” per eccellenza e che ha, dal XVII sec. ai nostri giorni, gettato le basi della canzone moderna mondiale e che viene cantata in tutti i paesi del Mondo, sia negli ambienti popolari, che negli ambienti colti della musica classica e lirica.

La lingua dialettale e la commistione di stili e di storie, fanno di "Su Sud" un metodo per la scoperta di una ricchezza immensa di culture multietniche, forgiate attraverso millenni di contatti e di scambi scivolati sulle onde del Mare Nostrum attraverso delle “connessioni” da porto e porto, da riva a riva, da terra a terra.

“Su sud, greCÀntico” è uno spazio in cui la musica di Fulvio Cama ed il racconto di Daniele Castrizio si alternano e si intrecciano nel divulgare in modo originale e coinvolgente la storia e la tradizione del territorio. L’obiettivo più ampio è quello di fornire al pubblico conoscenze e strumenti per poter approfondire e fare propria un’identità magnogreca trascurata o spesso ignorata.