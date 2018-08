"Ti pozzu offriri un cottel", lo spettacolo di Stefano Piazza in scena a Villa Filippina

Il tormentone Web dell’anno made in Palermo diventa uno show, per raccontare il meglio, il peggio dei siciliani, ma soprattutto il trash che è in ognuno di noi.

A farci ridere di tutto questo ci penserà il comico Stefano Piazza, l’8 settembre alle 21,30 a villa Filippina in piazza San Francesco Di Paola. Forte di un’altissima popolarità su Facebook, con una fanpage da oltre 150 mila follower, Piazza porterà in scena “Ti pozzu offriri un cottel”, frase diventata un tormentone sul web, figlia di “Piazza grande”, il format di interviste ironiche ideato dallo stesso Stefano Piazza. Piazza, nel suo monologo, accompagnato musicalmente da Corrado Nitto e Vincenzo Castello, racconterà tutto ciò che non si è mai visto nel format web-televisivo, raccontando aneddoti realmente vissuti con quelle persone poi diventate protagoniste di Piazza Grande e diventati anche visi conosciuti dagli utenti che li hanno visualizzati. Un live che porta sul palco l’esperienza di una avventura web già diventata un cult per la Sicilia e non solo. Sarà una grande festa per tutti i fan di Piazza Grande che incontreranno i vari personaggi raccontati dal Piazza.

"L’uomo libero - dice Piazza - oggi a Palermo è il tascio, ovvero colui che si esprime senza freni inibitori. Il tascio salverà il mondo, perché antiglobal, mantiene le tradizioni è memoria storica, preserva e conserva la lingua. Io vi aprirò gli occhi su questa gente, partendo da un tormentone che ha superato i confini italiana: “Hey bambola ti pozzu offriri un cottel?”". Un’analisi ironica della nostra società che spesso giudica, ma solo quando comprende e si immedesima ride, fugando lo stress che accompagna i nostri giorni. L’ingresso costa 12 euro per il primo settore, 10 per il secondo.