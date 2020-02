Coreografie di ballerini, musica live ed effetti luce: la serata vintage al Pay One

Sorridi music è lieta di presentare uno spettacolo mai visto: coreografie di ballerini, vari e particolari costumi, effetti luce; non puoi mancare! Musica live con i brani che hanno fatto la storia riarrangiati in chiave reggaeton- cubano, la migliore musica anni 70 80 90, bachate, balli di gruppo, le migliori hit del momento e tanto altro ancora. Alla console: Marco Allegra dj. Video e foto: Christian La Piana. Pay One si trova in via dei Nebrodi n.55 Palermo. Ingresso selezionato in lista, apertura disco ore 21:30.



Offerta per le comitive:

ogni 3 persone un cicchetto è gratis;

ogni 5 persone un cocktail è gratis.