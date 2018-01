"Sonando con sì dolce nota": lo spettacolo tra enigmi e teste mozzate al teatro alla Guilla

Il Teatro alla Guilla presenta presenta "Sonando con sì dolce nota", lo spettacolo tra musiche, enigmi e teste mozzate scritto e diretto da Domenico Bravo, con Viviana Lombardo e Domenico Bravo. Appuntamento per venerdì 19 e sabato 20 gennaio (doppio turno) alle 20,30 e a seguire alle 21,45.

Tra cronaca giudiziaria, detective-story e apologo nero, rapidissime biografie di musicisti celebri (e personaggi legati alla musica) per penetrare nel segreto della loro morte. Uno spettacolo in movimento, svolto in spazi diversi; ma anche un viaggio non solo come sollecitazione alla divulgazione o al saperne di più, ma anche e soprattutto all’interrogazione e ai dubbi che l’indagine proposta dal testo e dallo spettacolo allontana o propone. Un percorso cronologicamente a ritroso, da Isadora Duncan a Wolfgang Amadeus Mozart, tradotto in un gioco ironico e serio allo stesso tempo, ilare e sinistro, un gioco che propone e impone stravaganza, bizzarria, sconcerto e sorpresa.

Storie diverse, eppure inequivocabilmente simili, il cui comune denominatore è il mistero. Come dice Romano Guardini: “Un problema si deve risolvere e, una volta risolto, scompare. Il mistero invece deve essere sperimentato, venerato; deve entrare a far parte della nostra vita”. Se assumiamo in termini ridotti queste parole per le storie proposte, allora la disposizione curiosa e indagatrice può far posto talvolta a una interrogazione muta e ammirata. I grandi musicisti entrano così in modo un po’ strano a far parte della nostra vita. Spettacolo solo per 20 spettatori a turno. Contributo: 7 euro più 3 euro (tessera annuale associati).