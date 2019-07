"Chi dice donna dice camion", spettacolo di fine estate con i Soldi Spicci al Verdura

Reduci da una stagione incredibile, che li ha visti protagonisti in tv e in teatro registrando sold out ovunque e culminata con la celebrazione del loro primo film “La fuitina sbagliata” in Canada all’Italian Contemporary Film Festival, I Soldi Spicci, ripartono quest’estate, proprio dalla loro Sicilia per portare in scena il nuovo spettacolo: Chi dice donna dice camion. Per la prima volta i due giovani attori palermitani autori dei testi insieme a Salvo Rinaudo, firmano anche la regia di un lavoro che segna una nuova importante tappa della loro carriera. Appuntamento al Teatro di Verdura sabato 31 agosto alle ore 21.30.

Lo spettacolo prende spunto dai numerosi video, pubblicati sui loro social, che hanno registrato milioni di visualizzazioni, in cui viene rappresentata la donna forte e di carattere, la cosiddetta donna camionista, che il duo comico analizza in chiave umoristica, mettendo sotto esame con spunti comici e critici la mascolinità che si è impossessata delle nuove generazioni femminili.

Chi dice donna dice camion racconta, con ritmo serrato e brillante, la superiorità caratteriale della donna a partire dai tempi di Adamo ed Eva. Dalla creazione del mondo fino ai giorni nostri Adamo è sottomesso ad Eva, scoraggiata perché in dono ha avuto un uomo poco maschio. Ad aumentare questo disagio il fatto che, per antonomasia, la donna sia destinata a vivere a dieta, scaricando sull’uomo tutto lo stress che ne deriva e costringendolo a subire regimi alimentari di cui lui non avrà mai bisogno!

Come un camion la donna sconvolge e travolge l’uomo che ne uscirà malconcio ma felice di condividere con lei una vita che sarebbe, altrimenti, noiosa. Claudio ed Annandrea offrono una visione ironica ma veritiera delle dinamiche uomo/donna, capace di regalare allo spettatore spunti di riflessione sul ruolo della donna e dell’uomo dal punto di vista dei millennials. Lo spettacolo, prodotto da Arts Promotion di Mario Russo, si inserisce nel cartellone estivo siciliano, toccando i maggiori centri della regione nelle belle cornici dei teatri all’aperto.