Tre date per "Sì, stiamo insieme": lo show dei Soldi Spicci fa tappa al teatro di Cefalù

“Sì! Stiamo Insieme”: i “Soldi Spicci” annunciano su Instagram le tre nuove date del loro ultimo spettacolo. Il 23, 24 e 25 febbraio alle 21.15 saranno al teatro comunale Salvatore Cicero di Cefalù e risponderanno alla domanda che, sin dalla loro prima apparizione, ha suscitato curiosità nel pubblico: “Ma state insieme?”.

Sketch, monologhi e gag che racconteranno, in chiave originale e ironica, il loro rapporto di coppia e, in generale, l’evoluzione di una relazione tra uomo e donna. La vita di tutti i giorni, tra problemi, litigi, delusioni ma anche prospettive future, come convivenza e matrimonio. Ma chi, quasi sempre, scotta le conseguenze delle problematiche di coppia? L’uomo che, pian piano, si sta abituando

all’emancipazione della donna, in continua evoluzione.

Con la collaborazione ai testi di Salvo Rinaudo e la regia di Ernesto Maria Ponte, “Sì! Stiamo Insieme”, prodotto da Arts Promotion di Mario Russo, è uno spettacolo non solo di cabaret, ma a tutti gli effetti teatrale. In collaborazione con “Aria di Eventi” di Matteo Boscarino, si prospetta una serata ricca di imprevisti, risate ma anche importanti momenti di riflessione sul rapporto uomo\donna: questo e molto atro per vivere insieme una serata indimenticabile.