Sister Act musical, "Uno svitato in abito da suora" in replica nel teatro di una chiesa

“Sister Act Musical - Uno svitato in abito da suora” di nuovo in scena il 25 maggio 2018 presso il teatro S.S. Madre della chiesa piazza San Marino (Incrocio via Belgio/viale Francia) ore 21.

Dopo il grande successo ottenuto alla prima teatrale ritorna in replica “Sister Act Musical - Uno svitato in abito da suora” stavolta presso il Teatro S.S. Madre della chiesa piazza San Marino (Incrocio via Belgio/viale Francia) ore 21. Il gruppo artistico “Teatro che passione” capitanato dall'attore palermitano Salvo Caminita torna in scena in replica con uno spettacolo davvero bello per la sua originalità e fantasia. A confermare tutto questo è stato il pubblico, che ha partecipato in massa facendo sold out alla prima teatrale.

Recensioni positive ed il forte entusiasmo in platea hanno evidenziato il grande successo dello spettacolo con un formidabile Salvo Caminita nei panni della suora più pazza che c'è. Risate, musiche, balli, canto e recitazione hanno coinvolto il pubblico in 2 ore di sfrenata allegria. Ecco allora a grande richiesta il ritorno delle suore più scatenate che ci siano con la prima replica prevista per Palermo per poi prendere il volo per un tour estivo nazionale.

“Sister Act Musical - Uno svitato in abito da suora” è un concentrato di arte, di passione e di energia che fuoriesce dalle note delle canzoni e dalle coreografie. Ritorna in scena a Palermo uno dei musical più amati dal pubblico, di quelli che lasciano il segno e fanno venir voglia di tornare a teatro per rivederli ancora una volta. Attori che cantano, ballano, recitano… e fanno divertire!

Il ciclone che arriva e mette sottosopra il convento non sarà questa volta Whoopi Goldberg, come nell'omonimo film del ’92, ma l'attore palermitano Salvo Caminita, comico apprezzato per i suoi differenti personaggi portati in giro per l'Italia, che questa volta sarà protagonista in un ruolo tutto nuovo ed originale, come nuove ed originali saranno le musiche, i testi e le coreografie.

Insomma uno spettacolo ricco di sorprese!

Dalla produzione ci fanno sapere che sarà uno spettacolo allegro, divertente e seppur tratto dal film con Whoopi Goldberg, avrà alcune inaspettate novità e un sorprendente Salvo Caminita che stupirà e divertirà di sicuro il pubblico con una delle sue infinite trasformazioni. Sarà uno spettacolo effervescente, allegro e coinvolgente con un cast fantastico: Emma Stamelluti, Mariagrazia Saccaro, Andrea Lombardo, Mirko Donnarumma, Giorgia Mistretta, Salvo Galvano, Ernesta di Raimondo, Ilenia Lo Iacono, Alice Safonte, Davide Antico, Elisa Verdi, Claudia Billeci, Antonino Tortomasi, Angela Vicari, Mauro Russo, Sara Mancuso.

Le musiche alcune inedite ed altre tratte dal film faranno cantare e ballare il pubblico fin da subito. La regia, le musiche ed i testi sono stati curati da Salvo Caminita, Roy Caminita, Emma Stamelluti e Davide Antico, con la produzione di Red Orange Tours e Roy Animation Smile che saranno anche gli sponsor ufficiali della kermesse. Le riprese audio e video saranno curate da Francesco Filizzola Lo spettacolo andrà in scena giorno 25 maggio alle ore 21 presso il meraviglioso teatro S.S. Madre della chiesa piazza San Marino (Incrocio via Belgio/viale Francia) Palermo.