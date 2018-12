Uno spettacolo per le bimbe di Casteldaccia, "Silent night" in scena al Teatro Sant'Eugenio

Una favola natalizia per grandi e piccini portata in scena dall’Associazione Teatro e Vita: l’appuntamento è Sabato 15 dicembre 2018 ore 21:00 e Domenica 16 dicembre 2018 ore 18:00 al Teatro S. Eugenio in piazza Europa a Palermo.

Il regista Giuseppe Celesia e tutta la compagnia teatrale, dopo i tragici eventi di Casteldaccia, hanno pensato di fare qualcosa di concreto per testimoniare la loro vicinanza ai sopravvissuti del violento nubifragio che lo scorso 4 novembre ha causato lo straripamento del fiume Milicia provocando la morte di nove persone. Da qui l’idea di devolvere parte dell’incasso della serata di sabato 15 dicembre a Giuseppe Giordano e la figlia Asia, e al cognato Luca Rughoo e la figlia Manuela. Nel corso della serata del 15 dicembre Asia e il padre Giuseppe Giordano saranno ospiti in sala.

Lo spettacolo, in pieno clima natalizio, vuole trasmettere un messaggio di pace e di fratellanza, non solo contro le guerre, ma anche contro ogni tipo di violenza e discriminazione. Uno spettacolo emozionante e coinvolgente che vede in scena 5 attori/cantanti e 2 ballerini, che regaleranno spunti di riflessioni, allegrie ed emozioni forti. Il teatro conta 400 posti e l’obiettivo è di riempirli tutti, sarà un modo per respirare un po’ di aria natalizia e fare un piccolo gesto di solidarietà. Anche la piattaforma gofoud me, nei giorni immediatamente successivi alla tragedia ha promosso una raccolta fondi per aiutare la piccola Asia e la cugina Manuela con l’intento di finanziare la scuola e la formazione della due bambine o qualsiasi altra cosa possa essere loro utile.

La raccolta ha avuto grande successo grazie alla generosità della gente comune che ha voluto sentirsi vicina ai superstiti della tragedia con un gesto piccolo ma concreto. La condivisione di personaggi amati dal pubblico come Tiziano Ferro, ha dato grande risalto all’iniziativa. Il cantante ha pubblicato sulle sue pagine social la campagna e, oltre a donare personalmente, ha chiesto ai suoi follower di fare altrettanto. La somma raccolta di circa 3.600 euro è già stata consegnata alla famiglia. Silent Night ispirato ad un fatto realmente accaduto.

Si tratta di uno spettacolo teatrale ispirato a un fatto realmente accaduto nei primi del ‘900. Il protagonista leggerà e interpreterà una commovente lettera realmente scritta dalle trincee durante la tregua di Natale da un soldato inglese a sua sorella. La vicenda, familiare e sentimentale, è ambientata al giorno d’oggi alternando momenti di riflessione e di leggerezza, sullo sfondo di famose canzoni (molte a tema natalizio e di pace) di John Lennon, Michael Jackson, Bob Dylan, Mariah Carey, i Cranberries, Domenico Modugno, Franco Battiato, Laura Pausini, nonché della celebre canzone natalizia “Silent Night” e di una canzone inedita scritta dal regista/attore Giuseppe Celesia sul tema degli attentati terroristici degli ultimi anni, dall’11 settembre 2001 ad oggi.

Lo spettacolo “Silent Night” nasce da un episodio storico realmente accaduto durante la prima guerra mondiale: la tregua di Natale del 1914 in cui giovani soldati nemici (inglesi e tedeschi), dopo essersi scambiati colpi di pallottole tutto il giorno, iniziarono a cantare insieme la celebre canzone “Silent Night” e concordarono 48 ore di tregua, stringendosi la mano, scambiandosi doni e organizzando persino una partita di calcio, poco prima del fischio finale dei cannoni che impose ai soldati di tornare alle proprie trincee poiché per i comandi superiori quella scandalosa tregua era durata anche troppo.

Sul palco Manuela Donzelli che interpreta la Prof. Grace, Giuseppe Celesia nel ruolo di Riccardo e Eliana Lo Faso che interpreta Gloria. In scena anche Maria Grazia Saccaro nel ruolo della nonna di Gloria e Ferdinando Gattuccio collega di Riccardo. Le prevendite al prezzo ridotto di 8,00 euro sono già disponibili al botteghino del teatro S. Eugenio. Prezzo intero (il giorno stesso dello spettacolo): 10,00 euro.