La canzone che diventa teatro, "Il Signor G" di Gaber in scena allo Stand Florio

Va in scena allo Stand Florio, mercoledì 31 luglio alle ore 21:00, a cura della compagnia teatrale L'armonia, il teatro canzone di Giorgio Gaber dal titolo "Il Signor G".

La compagnia ha sempre spaziato dalle commedie brillanti popolari e musicali, al teatro impegnato e classico riscuotendo un buon successo di pubblico. L'Armonia porta in scena il teatro canzone di Giorgio Gaber con il gruppo formato da tre musicisti e sei attori – cantanti: Gisa Messina, Stefano Alioto, Nicola Giuliano, Bianca Catanzaro, Irene Ponte, Gaetano Nardulli, Sara Angela Lucido, Vittoria Pupella.

Lo spettacolo racconta con ironia, anche un po' irriverente, una società piena di contraddizioni descritte con grande intelligenza in tutti i monologhi e canzoni dello stesso Gaber, in collaborazione con l'autore Sandro Luporini. Quello che andrà in scena sarà un collage di monologhi teatrali e brani musicali riarrangiati e cantati dagli artisti mantenendo sempre la struttura di base dell'autore, garantendo così uno spettacolo dal ritmo serrato e brillante.