Lupetto, il Mago Plio e i Respinti: tutti i comici di Sicilia Cabaret sul palco del Teatro Golden

Ci sarà Lupetto, responsabile della Siae, il personaggio interpretato da Andrea Lupo che si rinnova in un ballerino cubano; Il Mago Plip (Davide Tusa) nei panni di uno scarafaggio; I 4 Gusti da Hippie a Zombie; Ivan Fiore intratterà con i suoi giochi di parole. Ma anche i Respinti nelle vesti de I 3Generations, mai senza Gianni e Piero Dance. E non solo. Tutti i comici di Sicilia Cabaret saliranno sul palco del Teatro Golden di Palermo il 4, 5 e 6 gennaio 2018. A presentare la serata, i padroni di casa Tony Matranga ed Emanuele Minafò, il duo comico di Made in Sud.