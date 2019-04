"Il serio e il faceto" in uno spettacolo, Oriana Civile sul palco del Teatro Cantunera

Sabato 4 maggio alle ore 21:00 al Cantunera fucina culturale, si terrà “Il Serio e il Faceto” spettacolo della cantante, musicista, autrice ed interprete della musica tradizionale siciliana Oriana Civile. Ad accompagnarla Nino Milia alla chitarra.

L’ appuntamento fa parte della Stagione 2018-19 del Teatro Cantunera, con la direzione artistica di Dario D’Oca. La musica siciliana è come il popolo siciliano; lo riflette in tutto e per tutto, nel bene e nel male, nella gioia e nel dolore, nel serio e nel faceto. Questo ha spinto Oriana Civile a creare lo spettacolo “Il Serio e il Faceto”, un viaggio che attraversa la Sicilia tra lacrime e risate, tra battute irriverenti e corteggiamenti solenni, tra riflessione e spensieratezza; in una parola tra opposti, che in quest’isola meravigliosa si respingono e si attraggono in una visione quasi schizofrenica della realtà.

La forza prorompente dei sentimenti più profondi si fonda con l’ironia e i doppi sensi di una terra da sempre abituata a prendersi poco sul serio, ma che è capace di commuovere profondamente anche gli animi più duri. Il repertorio spazia dal folk revival al cantautorato dialettale, con composizioni originali della stessa Oriana Civile. Si consiglia l'acquisto online dei biglietti o la prenotazione. Prezzo Biglietto a partire da 9 euro. Teatro Cantunera fucina culturale, piazza Monte Santa Rosalia, 12 a Palermo.