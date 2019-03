"La semenzologa", lo spettacolo di Anna Mauro sul palco del Teatro Cantunera

Agostina Somma e Marcello Ruggiero in “La Semenzologa” di Anna Mauro. La scoppiettante e camaleontica Agostina Somma in un'opera cabarettistica che racconterà uno spaccato della nostra cultura, della quale fanno parte personaggi dai colori unici. Al suo fianco l'esilarante Marcello Ruggiero.

Cosa succederebbe se la “semenzara del festino”, donna dal carattere vulcanico, decidesse di andare dallo psicologo, raccontando le sue emozioni e proprio tutta la sua storia? Figlia di un “semenzaro”, osserva che tutti i mestieri che finiscono in “ara” sono gravosi e poco proficui e quelli che finiscono in “ologa” sono importanti e ben retribuiti. Così diviene una “semenzologa” alle prese con l'arduo compito di conoscere se stessa e a cui viene suggerita una singolare terapia! Per la donna è quindi giunto il momento di fare i conti con i propri ricordi, con le proprie emozioni e con le persone che in qualche modo le sono passate accanto, insomma di esprimere la sua visione del mondo: donna ingenua e alle volte grossolana, ma fondamentalmente ottimistica. Troverà il suo riscatto seguendo la terapia singolare suggerita dallo psicologo e scoprirà che “nessuna donna è nenti miscata cu nuddu”. La semenzologa, scritta a misura di talento per Agostina Somma, viene rappresentata da 15 anni ed è proprio Agostina che l’ha portata al successo, sempre pronta a regalare colpi di scena e tante sane amare risate.