"Seduzioni", la commedia in atto unico di Alberto Cordaro arriva al Teatro Sant’Eugenio

Il teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/40, a Palermo, ospiterà venerdì 16 novembre, alle ore 21:00, lo spettacolo “Seduzioni”, commedia in atto unico scritta e diretta da Alberto Cordaro. Una sitcom in stile inglese che vede la partecipazione dell’associazione culturale Labe e del suo cast. In scena: Alessandro Gambino, Gisella Santoro, Carlo Teresi.

Una coppia di amanti decide di trasgredire invitando un amico e cercando di sfoderare l’arte della seduzione, ma la situazione gli sfugge di mano. Una vicenda divertente e dai risvolti grotteschi tra colpi di scena e situazioni equivoche, ma anche una spietata indagine sul motivo delle nostre non scelte che ci costringono a vivere delle vite interrotte, ad abdicare in favore di rapporti non sviluppati del tutto, nel continuo confronto tra la morale e la ricerca di paradisi artificiali che il sesso può offrire. Cosa ci seduce davvero? Da cosa cerchiamo di sottrarci? Perché certi rapporti naufragano con facilità e cosa in realtà mantiene vivo il nostro interesse per l’altro? Questi e tanti altri quesiti troveranno risposta proprio in teatro. Le scenografie sono a cura di Valentina Conigliaro. Il costo del biglietto è 12 euro al botteghino, 10 euro con prevendita.