Speciale Saturdays for Future, lo spettacolo tributo alla Galleria d'Arte Moderna

Venerdì 20 settembre, alle ore 16.00 presso l'Aula consiliare di Palazzo delle Aquile, si terrà un momento di confronto e dialogo tra esperti del settore, associazioni e Istituzioni, dal titolo “Diamo valore alle persone per costruire Comunità.

Il ruolo dell'impresa sociale per il ben-vivere delle comunità”, patrocinato dal Comune di Palermo e organizzato dal Consorzio Sol.Co - Rete di Imprese Sociali Siciliane - per i suoi 25 anni di attività. Lo scopo è quello di dimostrare che è possibile fare impresa in Sicilia, sebbene già nel primo semestre del 2019 siano 700 le imprese che hanno chiuso i battenti.

L'iniziativa si aprirà con un approfondimento su uno dei temi più dibattuti, cioè il ruolo politico dell’impresa sociale e la costruzione del benessere per le comunità. Ne discuteranno Leonardo Becchetti, economista, co-fondatore e direttore scientifico di NeXt Nuova Economia Per Tutti, Riccardo Bonacina, giornalista e fondatore di Vita Non Profit, insieme a Edoardo Barbarossa, co-fondatore del Consorzio Sol.Co e presidente di Fondazione Ebbene.

L'evento si concluderà la sera con uno spettacolo dedicato ai Saturdays for Future che si terrà alle ore 21.30, presso la Galleria d’Arte Moderna.