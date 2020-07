"Saremo una 40ena", Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco per lo spettacolo del Ditirammu

Il quarto appuntamento della rassegna estiva del Teatro Ditirammu (atrio di Palazzo Petrulla - via Torremuzza, 6 - Palermo ) #Ricominciodaqui vedrà in scena Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco in "Saremo una 40ena".

Saremo una 40ena, in programma il 22 e 23 luglio dalle ore 19.00, è un dialogo in cui si analizza il rapporto tra moglie e marito chiusi in casa durante il lockdown. Riflessioni serie tra un sorriso e una battuta per provare a sdrammatizzare un momento che ha segnato la vita di tutti noi. Con l'arma della comicità, i due protagonisti, affronteranno il proprio vissuto durante il periodo in casa, prendendo spunto dalla personale esperienza: sempre con il sorriso e la comicità a cui Ernesto Maria Ponte ci ha abituato.

I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente online, attraverso il sito www.teatroditirammu.it con la possibilità di scegliere, sempre online, il posto a sedere (biglietto intero 15 euro; under 18 euro 10).