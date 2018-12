Da Roncisvalle a Roncisvalle: spettacoli e incontri nel segno dei paladini di Cuticchio

La “carovana di pace” di Mimmo Cuticchio è partita dalla Sicilia e si è inerpicata sui Pirenei, raggiungendo la mitica piana di Roncisvalle. Questo è il racconto per immagini di un viaggio molto simile alle antiche crociate. Un percorso in tre tappe, tra giugno e luglio, – Palermo, Roma, Roncisvalle - che è stato documentato e narrato da chi ha deciso di seguire il puparo e cuntista: artisti, marionettisti, pulcinella, cantastorie, hanno invaso i paesini al di qua e al di là dei Pirenei, fermandosi per offrire spettacoli al pubblico, per poi ritrovarsi nella nebbia a Saint-Jean-Pied-de-Port sul sentiero che porta verso Ibañeta, al confine tra Francia e Spagna. La carovana laica, con in testa il pupo Orlando, ha raggiunto il luogo in cui leggenda vuole che sia avvenuta la tremenda disfatta dei paladini. E qui Mimmo Cuticchio ha presentato il suo cunto de “La morte di Orlando”.

Il libro e il documentario

L’esperienza è oggi racchiusa in un libro e in un documentario, che saranno presentati venerdì - 7 dicembre - alle 18 al Teatrino dei Pupi di via Bara all’Olivella, a Palermo. Il volume tenta di restituire il senso di questa ultima edizione de “La Macchina dei Sogni”, nata sotto il segno dell’utopia: perché un’impresa favolosa è diventata realtà. Mimmo Cuticchio ha guidato la sua “crociata di pace”, a partire da Palermo, lungo i sentieri del mito, raggiungendo, dopo un pellegrinaggio di alcuni giorni, il passo di Roncisvalle in Spagna. La pubblicazione raccoglie diversi materiali del Festival - gli spettacoli che hanno preso il via al convento di Santa Caterina, a Palermo; le mostre e l’esperienza di Roncisvalle -, attraverso il diario di bordo scritto da Chiara D’Ambros, e un Carnet de Voyage di Giuliano Scabia; con i contributi dei 12 “pari” - studiosi di varie materie - che hanno affiancato Cuticchio.

“Raccontare La Macchina dei Sogni” è invece il documentario che verrà presentato giovedì 20 dicembre, alle 18, sempre al Teatrino, realizzato da una troupe dell’Università La Sapienza di Roma nell’ambito del progetto “Per fare il teatro che ho sognato”, curato dal Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo: è la documentazione del viaggio tra Palermo e Roncisvalle.. Una vera e propria opera visuale, un diario di viaggio che, attraverso immagini, suoni e parole, restituisce le gesta dei pupi e il racconto della disfatta dei paladini rievocata nei luoghi del mito da Mimmo Cuticchio; scorrono come una pellicola, le voci di tutti i narratori che si sono avvicendati lungo il percorso, da Palermo a Puerto de Ibañeta.

Da Roncisvalle a Roncisvalle

Ogni anno i Figli d’arte Cuticchio hanno presentato un piccolo cartellone natalizio di spettacoli ospitato nel teatrino. Puntuale, ecco la rassegna di quest’anno, che prende le mosse dalla presentazione del video e del volume, accoglie una mostra delle foto scattate durante il viaggio, e documenta un anno entusiasmante per la compagnia. La mostra al Quirinale, le nuove produzioni, i laboratori, le tournée in Italia e all’estero e “La Macchina dei Sogni”: sono la realizzazione delle visioni teatrali di Mimmo Cuticchio e del suo gruppo di artisti.

“Da Roncisvalle a Roncisvalle” mette insieme quattro spettacoli, sceneggiati e diretti dal puparo, che raccontano la rotta di Roncisvalle. Si inizia questo weekend: sabato e domenica (8 e 9 dicembre) alle 18,30, al Teatrino dei Pupi, la compagnia Figli d’arte Cuticchio propone il primo episodio “Vantamento dei paladini”. Seguiranno , “Malagigi brucia l’arte” (15 e 16 dicembre), “Ultimo tradimento di Gano” (22 e 23 dicembre) e “La morte di Orlando” (29 e 30 dicembre). La compagnia di Opera dei pupi è formata da Mimmo e Giacomo Cuticchio, Tania Giordano, Giuseppe Airò; al piano a cilindro Provvidenza Padalino. Biglietti: 10/5 euro. Il cartellone comprende anche due spettacoli di narrazione: giovedì 13 dicembre alle 18, l’attrice Marika Pugliatti presenta “Orlando e Agricane della Tartaria”; e giovedì 27 dicembre, Salvino Calatabiano si dedica a “Rinaldo pellegrino”. Ingresso libero.

Il programma

7 dicembre | ore 18 presentazione del catalogo La Macchina dei Sogni

8 e 9 dicembre | ore 18,30 Vantamento dei paladini | Compagnia Figli d’Arte Cuticchio

13 dicembre | ore 18 Orlando e Agrican della Tartaria | Marika Pugliatti (narrazione)

15 e 16 dicembre | ore 18,30 Malagigi brucia l’arte | Compagnia Figli d’Arte Cuticchio

20 dicembre | ore 18 video Raccontare La Macchina dei Sogni (documentario)

22 e 23 dicembre | ore 18,30 Ultimo tradimento di Gano | Compagnia Figli d’Arte Cuticchio

27 dicembre | ore 18 Rinaldo pellegrino | Salvino Calatabiano (narrazione)

29 e 30 dicembre | ore 18,30 La morte di Orlando | Compagnia Figli d’Arte Cuticchio

Biglietti: 10/5 euro. Ingresso libero per le narrazioni. Dall’11 al 28 dicembre, dal martedì alla domenica, dalle 16 alle 18, visite aperte al laboratorio di costruzione dei pupi ed incontro con Mimmo Cuticchio. (24 e 25 dicembre chiuso).