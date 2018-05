"Ridiamo insieme" al Teatro Golden, Nanfa e Ponte uniti nel nome della solidarietà

Solidarietà tutta da ridere. “Ridiamo Insieme”, l'appuntamento promosso ed organizzato dal Club Rotary di Palermo “Teatro del Sole”, nell'ambito della Raccolta Fondi “Facciamo Squadra insieme” per la realizzazione della prima scuola di minibasket in carrozzina in Sicilia, si terrà al teatro Golden martedì 22 maggio alle ore 21.

A colpi di gag e battute esilaranti, cinque nomi, tra i più grandi della comicità siciliana, Gianni Nanfa, Ernesto Maria Ponte, Sergio Vespertino, Mary Cipolla e i Sansoni si alterneranno sul palco portando in scena temi legati all'attualità e alla vita quotidiana con un teatro comico brillante che fa ridere e riflettere. Una comicità, la loro, fatta di umorismo, satira e spassose parodie ma anche di tanto cuore perché il ricavato dell’incasso sarà devoluto all' iniziativa promossa ed organizzata dal Club Rotary di Palermo, presieduto da Paolo Lo Iacono , in collaborazione con l'associazione “Francesca Morvillo onlus” per i bambini dell'Associazione sportiva dilettantistica “I ragazzi di Panormus”.

Ad impreziosire la serata l’arte unica della più famosa sand artist italiana, Stefania Bruno, capace con le sue mani di raccontare il mondo disegnandolo sulla sabbia. Un’arte straordinaria quella della sand art, che rievoca i ricordi, le emozioni e le storie, senza lasciare nulla, se non il ricordo, di ciò che è stato disegnato. “Uno spettacolo adatto ad un pubblico di tutte le età perchè crediamo- dice Paolo Lo Iacono, numero uno del Club Rotary Palermo “Teatro del Sole”- che la solidarietà si possa fare trasmettendo gioia, allegria ed emozioni. Una grande festa per aiutare i ragazzi in carrozzina a realizzare il loro sogno: partecipare ai campionati federali di basket. Il ricavato ci permetterà di acquistare carrozzine, materiale sportivo, un pulmino per il trasporto. Ma soprattutto, ed è questa la sfida più importante, lo sport rappresenta una opportunità per i bambini diversamente abili di superare ogni limite”.

Il progetto ha il patrocinio di: Assessorato Regionale alla Formazione, Assemblea Regionale Siciliana, MIUR, Comune di Palermo, Curia, Confcommercio, Università degli Studi-Facoltà di Scienze Motorie, Coni Sicilia, CIP. Un' iniziativa ad ampio raggio che ha il sostegno di enti istituzionali e privati: Comando Militare Esercito della Sicilia, GESAP, SISPI, Toyota R.Motors, Alessi Pubblicità, Giornale di Sicilia, FIABA Onlus, Parco della Salute Onlus, Centro Conca D'Oro, Accademia Musicale Palermo Classica, Civitas Tango, A.S.C. (Associazioni Sportive Confederate). Divertimento per tutti in salsa sicula martedì 22 maggio al Golden. Da non perdere.