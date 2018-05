Buon compleanno Giovanni Falcone, lo spettacolo in memoria del giudice al Tatum Art

Una festa di compleanno per Giovanni Falcone. Con la torta, gli invitati e i regali. Come se fosse ancora vivo, tra noi. Per raccontare non chi è stato, ma cosa sarebbe diventato, se fosse ancora tra noi.

Il comico Emanuele Pantano sarà il deus ex machina di “Buon compleanno Giovà - Uno spettacolo di vita”, giovedì 18 maggio alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica e il teatro di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo. "Ogni anno - spiega Pantano - dal 1992 sino ad oggi, di Giovanni Falcone commemoriamo il giorno della morte: il 23 maggio. Quel giorno, però, ha rappresentato nella vita del giudice l’unico momento in cui è stata la mafia a vincere. “Buon Compleanno Giova’ - Uno spettacolo di vita” è un racconto satirico che, attraverso le continue tentazioni radicate nella cultura palermitana, descrive come cresce, in una città pervasa di mafia, un giovane che finisce per diventare giudice".

La vita di Falcone, dunque, come strumento per raccontare come cresci, se nasci e vivi a Palermo. Uno spettacolo che, nonostante gli argomenti, si evolve seguendo punti di vista divertenti, necessari per tenere sempre a mente che è una festa. Fondamentali per togliere alla mafia la sua arma più forte: la paura. L’ingresso costa 5 euro.