Gli anni della strage di Capaci in uno spettacolo, "Ribelle" sul palco del Biondo

Mercoledì 23 maggio alle ore 10.30, in occasione del'anniversario della Strage di Capaci, al Teatro Biondo di Palermo, nel più grande teatro di prosa della città, la compagnia stabile del Cineteatro Colosseum di Bonagia metterà in scena "Ribelle" uno spettacolo teatrale per giovani e non solo, raccontando una storia frizzante di un gruppo di studenti prossimi al diploma, che nelle loro usuali vicende di gioventù si ritrovano a parlare di un anno importante come il 1992. Lo spettacolo tratta argomenti educativi e avvenimenti significativi per la nostra terra, utilizzando ironia e momenti musicali che rendono la storia fresca e appassionante. Lo spettacolo inedito è scritto e diretto da Orazio Bottiglieri, e riconosce il significativo lavoro fatto in un quartiere difficile e particolare della nostra città come Bonagia.

In scena un gruppo di ragazzi alle prese con gli esami che, in vista della maturità, invece di studiare, dedicano il loro tempo oziando e parlando di tatuaggi, moda e tendenze. Soltanto Lia sembra ricordarsi di dover affrontare gli esami e con determinatezza e semplicità, aiutata anche da un giovane professore di lezioni private, guiderà i propri compagni verso la maturità, ricordando un anno così importante come il 1992. Un viaggio leggero ed allegro, porterà i giovani studenti a capire l'importanza di quell'anno sino a farne oggetto del loro studio, dimostrando come i ragazzi di oggi possano essere portatori di messaggio, di voglia di cambiamento, di speranza