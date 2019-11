"Dal respiro alla ricerca", lo spettacolo benefico contro la fibrosi cistica al Golden

La delegazione di Palermo della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus presenta lo spettacolo di beneficenza “Dal respiro alla ricerca” con Massimo Minutella, la Lab Orchestra, Carmen Ferreri, Marco Manera, Antonio Pandolfo e Salvo Piparo.

Lo spettacolo si svolgerà il 21 novembre 2019 alle ore 21 presso il Teatro “Golden” di Palermo. Prevendite a Palermo: Nina c. (via Sciuti, 68 - Palermo) parcheggio Montalto, via sulle Mura di Porta Montalto, 3 a Palermo. Ingresso unico: 15 euro. Insieme per una grande impresa: guarire la fibrosi cistica.

La fibrosi cistica è invisibile ma non invincibile. Siamo sulla buona strada per correggere il difetto di base e trovare cure risolutive. Sostieni la Ricerca, contribuirai ad un domani libero dalla malattia.