"Reset, 5 minuti esatti prima della fine del mondo": lo spettacolo a Villa Filippina

Cosa succederebbe se una mattina un'applicazione del tuo telefonino ti svegliasse annunciandoti che la prossima fine del mondo, un Reset generale per tutta l'umanità, dipende da una scelta che farai? Noemi è una giovane ragazza come tante. Dall'animo buono, volenterosa e gentile. Buffa in alcuni tratti del suo carattere.

La sua vita, già particolarmente complicata per quanto riguarda il lavoro e gli affetti, viene, come per tanti, ulteriormente segnata dagli effetti della pandemia. Lei però non si butta mai via d'animo e affronta sempre tutto con un atteggiamento positivo e fiducioso. Fino a quando un fatto inaspettato capiterà una mattina nella sua vita, chiamandola ad una scelta che avrà conseguenze non solo per lei ma per l'intera umanità che potrebbe ripartire “da zero”.

“Reset - 5 minuti esatti prima della fine del mondo” è uno spettacolo teatrale che, in maniera divertente e leggera, ci invita a riflettere sui nostri valori, sul mondo che ci circonda, anche e soprattutto in seguito all'esperienza di quarantena ed isolamento vissuta negli ultimi mesi. In scena Noemi Piccionello ed Elena Pistillo. Lo spettacolo, scritto da Gianni Zichichi e diretto da Elena Pistillo, sarà in scena domenica 12 luglio a Villa Filippina con inizio alle 21.15.

Il biglietto di ingresso è di 8 euro acquistabile presso il botteghino di Villa Filippina ilò giorno dello spettacolo a partire dalle ore 18. Prevista riduzione (6 euro) per gli under 14. Per info: rock10elode@gmail.com.