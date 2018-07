"Rascatura", lo spettacolo di Vespertino e Ponte a Campofelice di Roccella

Via al primo appuntamento della manifestazione “Teatro&Cabaret Sotto le Stelle”. Sabato 7 Luglio alle ore 21.30 presso l’Arena Re di Campofelice di Roccella si inizia con “Rascatura” in compagnia di Sergio Vespertino ed Ernesto Maria Ponte.

Lo spettacolo è ambientato in una stanza di ospedale. Ponte e Vespertino sono due pazienti molto particolari e, durante la loro degenza, affrontano temi che spaziano dal disagio quotidiano ai massimi sistemi, in un mix che dà spazio a risate sfrenate. Otto eventi di vario genere che coinvolgeranno tutti, dai più piccini ai più grandi: si continua venerdì 20 luglio con I 4 Gusti e la loro commedia comica “Ci facciamo in Quattro” per proseguire poi sabato 28 Luglio con Antonio Pandolfo e Marco Manera “I due compari”, venerdì e Agosto Stefano Piazza con lo spettacolo “Ti pozzu offriri un cottel?”, venerdì 10 Agosto “Mimì” di e con Mario Incudine, sabato 18 Agosto Toti&Totino con “Sicilianamente vostri”, domenica 19 Agosto con “Strabuttanissima Sicilia” con Salvo Piparo e Costanza Licata e infine sabato 25 Agosto con Mantranga&Minafò di Sicilia Cabaret. Per tutti gli eventi l’orario di inizio è previsto per le 21.30.