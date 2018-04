Classico, contemporaneo e hip hop: lo spettacolo di danza al Palauditore

Domenica 22 aprile a partire dalle ore 9, al Palauditore di Palermo, torna “Race to dance to score”, il concorso di danza ideato dal maestro Giuseppe Di Michele, organizzato in collaborazione con l’ente di promozione sportiva A.S.C. di Fabio Gioia e presentato dalla giornalista Anna Cane, che darà modo a tante ballerine e ballerini siciliani di esibirsi e gareggiare, ciascuno nella propria disciplina: classico, moderno, contemporaneo, hip hop, balli di gruppo coreografici, caribe.

A giudicare i ragazzi una giuria di grandi esperti del settore amati dal grande pubblico: la ballerina e insegnante Maria Zaffino madrina del concorso e Marcello Sacchetta, ballerino professionista e supporter del talent show Amici Di Maria De Filippi, uno dei personaggi italiani più in vista nel mondo della danza contemporanea. Gli allievi delle scuole siciliane si sfideranno, ciascuno nella propria categoria, 5-7, 8-11, 12-15, 16-18 e 19-34 anni. A conclusione delle esibizioni, sarà resa pubblica la classifica finale per ogni categoria e disciplina. Una giornata di sport e spettacolo per far conoscere e promuovere la danza sportiva e permettere a centinaia di ballerini e atleti di esibirsi su un palcoscenico e mostrare ad esperti e al pubblico le proprie doti e passioni.