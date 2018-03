Le canzoni di De Andrè e lo spirito di Pasolini, al teatro Biondo debutta "Quello che non ho"

Neri Marcorè è il protagonista dello spettacolo Quello che non ho, prodotto dal Teatro dell’Archivolto di Genova, che debutta al Teatro Biondo di Palermo il 9 marzo alle ore 21. Utilizzando la forma del teatro-canzone lo spettacolo, scritto e diretto da Giorgio Gallione, cerca di interrogarsi sulla nostra epoca, in precario equilibrio tra ansia del presente e speranza del futuro. Repliche fino al 18 marzo.

Ispirazione principale di questo percorso ironico e graffiante nel controverso scenario contemporaneo, sono le canzoni di Fabrizio De Andrè, scritte con Massimo Bubola, Francesco De Gregori, Ivano Fossati, Mauro Pagani, e le visioni lucide e beffarde di Pier Paolo Pasolini (a cui lo spettacolo è dedicato), che raccontano di una “nuova orrenda preistoria”, la quale sta minando politicamente ed eticamente la nostra società.

Storie emblematiche, parabole del presente, che raccontano nuove utopie, inciampi grotteschi e civile indignazione. Storie di sfruttamento dell’uomo e dell’ambiente, di esclusione, di ribellione, di guerra, di illegalità, rilette col filtro grottesco, ghignante e aristofanesco, che De Andrè ha utilizzato nel concept album Le nuvole. Ad accompagnare musicalmente Marcorè, saranno Giua, Pietro Guarracino e Vieri Sturlini, gli arrangiamenti musicali sono di Paolo Silvestri, le scene e i costumi di Guido Fiorato e le luci di Aldo Mantovani.

Nelle ultime stagioni Neri Marcorè ha molto frequentato il teatro musicale, esplorando tra l’altro Gaber e i Beatles e costruendo spettacoli che guardano sia al teatro civile che alla bizzarra giocosità del surreale. Con Quello che non ho siamo di fronte ad un anomalo, reinventato esempio di teatro-canzone (sostenuto e arricchito in scena da tre chitarristi-cantanti dal talento virtuosistico) che, ispirandosi a due giganti del nostro recente passato (De Andrè e Pasolini) prova a costruire una visione personale dell’oggi. Un tempo nuovo e in parte inesplorato in cerca di idee e ideali.

Viaggiando “in direzione ostinata e contraria”, Marcorè favoleggia del Sesto continente, un’enorme Atlantide di rifiuti di plastica (grande 2 volte e mezzo l’Italia) che galleggia al largo delle Hawaii; di evoluti roditori, nuovi padroni del mondo, che inaugurano il regno di Emmenthal (…dopo Neanderthal); di surreali, realissime interrogazioni parlamentari che lamentano la scomparsa di Clarabella dai gadget dell’acqua minerale; di guerre civili causate dal coltan, minerale indispensabile per far funzionare telefonini e playstation, di economia in “decrescita felice”, che propone la pizza da un euro (una normale margherita, grande però come un euro…), costruendo così un mosaico variegato di storie (anche in forma di canzone) che si muove tra satira, racconto e suggestione poetica.

Calendario delle rappresentazioni: venerdì 9 marzo ore 21, sabato 10 marzo ore 21, domenica 11 marzo ore 17.30, martedì 13 marzo ore 21, mercoledì 14 marzo ore 17.30, giovedì 15 marzo ore 17.30, venerdì 16 marzo ore 21, sabato 17 marzo ore 21, domenica 18 marzo ore 17.30. Costo biglietti: 1° settore platea e palchi: intero euro 32 - ridotto euro 29; galleria: intero euro 18 - ridotto euro 16; 2° settore platea e palchi: intero euro 27 - ridotto euro 24; galleria: intero euro 15 - ridotto euro 13; 3° settore

platea e palchi: intero euro 24 . ridotto euro 22; galleria: intero euro 13 - ridotto euro 11; under 25: 10 euro (senza possibilità di prevendita), studenti under 26 riduzione del 50% sui prezzi interi di 2° e 3° settore.