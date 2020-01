"Quei mitici anni '60", commedia brillante musicale al cineteatro Roma di Bagheria

"Quei mitici anni '60" è uno spettacolo scritto da Manuela Donzelli e diretto dal pluripremiato regista e attore Giuseppe Celesia. A Bagheria va in scena domenica 26 gennaio 2020 ore 18:00 al Teatro Roma.

Diana è una vivace signora torinese che, ai giorni nostri, durante un viaggio in treno a Roma (città omaggiata attraverso bellissime videoproiezioni e qualche canzone), rievoca i favolosi anni ’60, il periodo della "dolce vita", del boom economico, il cosiddetto “miracolo italiano”, quando esisteva il “treno del sole”, nato per agevolare il viaggio di milioni di emigranti meridionali verso il Nord Italia. Durante queste rievocazioni si passa quindi ad un'ambientazione anni '60 con personaggi vestiti secondo la moda dell'epoca ed emergono subito sostanziali differenze sociali tra quel periodo e quello attuale.

Tra i suoi ricordi, anche quello del suo primo amore Giovanni, un simpatico e divertente palermitano conosciuto su una spiaggia ligure insieme all' amica Emilia, un amore ostacolato dal padre di Diana che, come molti settentrionali, chiamava “terroni” quelli del sud, tanto da scrivere “non si affitta ai meridionali” sul cartello della propria casa a Torino.

Tra una parte recitata e l’altra, si rivive l’atmosfera di quegli anni attraverso intramontabili canzoni cantate dal vivo dai 5 attori/cantanti: “Volare”, “Ciao amore ciao”, “Diana”, “Sapore di sale”, “Abbronzatissima”, “Legata ad un granello di sabbia”; brani di Mina, di Rita Pavone, di Morandi, dei Beatles, di Frank Sinatra e di altri grandi artisti faranno emozionare spettatori di ogni età, mentre una coppia di ballerini si scatenerà sulle note di balli come il rock and roll, il twist e il limbo. Lo spettacolo è un’occasione per ricordare con allegria e un pizzico di nostalgia un’epoca ottimista e spensierata, protagonista di tanti libri, film e canzoni.