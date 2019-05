Spettacolo dei pupi con Enzo Mancuso nella parrocchia Sant'Agnese ai Danisinni

Altro appuntamento da non perdere per gli amanti delle tradizioni. Con ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, giovedì 16 Maggio alle ore 17:00 presso la Parrocchia Sant’Agnese a piazza Danisinni, si terrà un incontro con i bambini del quartiere ai quali verrà spiegata la costruzione del pupo e l’origine del teatro dei pupi. Alle ore 21:00 si terrà lo spettacolo dal titolo “Sikania ti Cuntu e Ti Cantu” in cui si fondono insieme la tradizione dei pupi, del cunto e del cantastorie. Lo spettacolo viene messo in scena dal maestro puparo Enzo Mancuso e il cantastorie bagherese Paolo Zarcone con una cornice scenografica di cartelli, scene pupi e pianino a cilindro ed è aperto a tutti, adulti e bambini. Lo spettacolo fa parte della rassegna per la celebrazione dei 90 anni della famiglia d’arte Mancuso diretta dal maestro puparo Enzo Mancuso, ed è patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo. Alla realizzazione dell’evento hanno contribuito anche Gigi Borruso e Frate Mauro Billetta, che da anni portano avanti impegno e dedizione per dare un nuovo volto al quartiere Danisinni che attraverso al cultura sta riscattando la sua vera identità.